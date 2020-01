En drøy måned har gått siden cupfinalen på Ullevaal der Viking rundet av en strålende 2019-sesong med å slå Haugesund i finalen.

Mandag morgen samlet Bjarne Berntsen spillerne til sesongens første fellestrening på SR-Bank Arena i Jåttåvågen. Fem spillere manglet: Ylldren Ibrahimaj og Zymer Bytyqi var ikke å se. De to hadde fått fri av Berntsen ettersom de kom sent tilbake fra landslagsoppdrag for Kosovo i Doha, der begge fikk sine landslagsdebuter.