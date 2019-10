Manchester United-angriper hyller Solskjær: - Han er en av de store avslutterne

Det sier franskmannen i en tekst i Manchester Uniteds app, der han snakker om de ulike valgene han har truffet gjennom sin karriere. Nå velger han å prioritere scoringer framfor tekniske finesser.

– Jeg er veldig fokusert på rollen som midtspiss, å få opp scoringstallet og hjelpe laget på den måten. Tidligere elsket jeg å drible, på bekostning av nesten alt annet. Nå handler det om å score mål. Det er mitt første mål, og slik må det være, sier han.

– Vi har en av de store avslutterne å lære fra på trening nå, med Ole som vår manager. Jeg har sett ganske mange klipp av ham fra den gang han fortsatt spilte, og for en avslutter han var. Han scoret noen fantastiske mål. Han har masse erfaring å dele etter selv å ha vært en toppspiss. Det vil hjelpe oss både individuelt og som lag.

Har det fortsatt

Martial mener at 46-årige Solskjær fortsatt kan vise hvordan det skal gjøres, ikke bare fortelle det.

– Under trening viser han noen gang fram små flikker og bevegelser som viser at han fortsatt har det. Ferdighetene, berøringene, avslutningene. Vi kan alle se hva han har, sier han.

– Ole gir også spissene mange råd om hvordan vi skal plassere oss på banen, og vi er glade for å få det. Det er viktig å fortsette å lære nye ting, nye elementer, som kan gi oss flere valgmuligheter og gjøre oss mer effektive på banen.

Besatt

Den 23-årige spissen scoret i borteseieren mot Norwich søndag. Det var hans tredje Premier League-mål for sesongen. Han mener at innstillingen er en nøkkel til flere scoringer.

– Som spiss er du ikke der for å levere fantastiske pasninger eller lange løp. Jeg har forstått at for å score mål må man være besatt, fiksert bare på det, å score mål. Det er slik man trives som spiss. Det er ikke et valg, det er slik det må være, sier han.

– Det betyr ikke at det ikke blir flere finesser. Det er viktig ikke å miste gleden ved å spille fotball, for om du mister den lidenskapen blir alt mye vanskeligere. Men om jeg viser en finesse vil jeg avslutte med å score.