Reagerer på at Molde-spillere ble med på russefest: – Hold dere unna russefeiringa vår

Natt til tirsdag skal noen av Molde-spillerne ha reist ut til Mordalsvågen, der russen oppholder seg. Der skal tre spillere ha festet sammen med russen og drukket alkohol. Det bekrefter Molde-trener Erling Moe overfor Rbnett.

– Vi har hatt en overtredelse av det som er regelverket i Molde Fotballklubb. Det vil bli håndtert internt med dem dette gjelder. Akkurat nå har jeg ingen andre kommentarer, sier Moe.

Han vil ikke gå nærmere inn på hva som er retningslinjene og regelverket i klubben.

– Det er beklagelig at vi kommer opp i en sånn situasjon. Men jeg vil ikke gå noe nærmere inn på detaljer eller hva som er våre retningslinjer, forteller Molde-treneren.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Rbnett har foreløpig ikke fått kontakt med de aktuelle MFK-spillerne.

– Ikke greit

Natt til tirsdag dukket flere MFK-spillere opp på et russearrangement i Mordalsvågen utenfor Molde. Det får russepresident på Molde videregående skole, Ingrid Talseth Singstad, til å reagere kraftig.

– Molde-spillerne har vært forbilder for mange av oss gjennom hele oppveksten. Jeg synes det er merkelig at folk som skal være forbilder for unge dukker opp på et russearrangement de er altfor gamle til å delta på. I tillegg er de beruset natt til tirsdag mens det er fotballsesong. Det er ikke greit, sier hun.

– Hvordan vet du at de var beruset?

– Flere medruss har fortalt at de observerte at flere av spillerne drakk. I tillegg har det blitt publisert mange bilder og videoer på Snapchat og Instagram av spillere som drikker alkohol. Men ikke alle spillerne som var til stede var beruset, sier hun.

Vil feire for seg sjøl

Singstad forteller at de ikke har hatt problemer med uvedkommende på arrangement tidligere i russetida.

– Det er første gangen det kommer så mange uvedkommende, og hvor aldersforskjellen er så stor. Stort sett har det dreid seg om venner som er rundt ett år eldre, forteller hun.

– Kan det være at spillerne kom dit ved en tilfeldighet?

– Mordalsvågen er et stykke unna byen. Ingen som ikke har intensjon om å dra på russetreff kjører til Mordalsvågen klokka ett på natta i russetida, mener jeg.

– Hvordan var stemninga da Molde-spillerne ankom?

– Som nevnt, er Molde-spillerne forbilder for mange. Derfor var det flere som ble «starstruck» og syntes det var kult at de du har sett opp til kom dit de var. Men flere undret seg over hva de gjorde der, sier hun.

Singstad forteller at de ikke ønsker andre enn russ på sine arrangementer.

– Vi feirer at 13 års skolegang er over, og vi vil feire det sammen med dem vi har gått på skole med. MFK-spillerne er ikke en del av det. Vi vil ikke ha noen andre der, uansett hvem de er. Vi ønsker at MFK-spillerne skal holde seg unna russefeiringa vår, de kan feire for seg sjøl, sier hun.