4.501 tilskuere møtte opp og fikk se «Gutan» ta en ny viktig og sterk hjemmeseier. Tilskuertallet var årsbeste og flere enn de 4.368 som slukkøret måtte gå hjem etter 16.-mai-tapet hjemme mot Bodø/Glimt.

– Det gjør en stor forskjell for oss. At så mange møtte opp og klappet kampen gjennom, hjalp spillerne til å komme over målstreken. Det ga oss energi og en ekstra «boost», sier trener Simo Valakari.