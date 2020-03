– Det bare viser at de ikke bryr seg om menneskeliv, sier John Obi Mikel til The Guardian.

Den tidligere Lyn-spilleren, som inntil nylig var en viktig brikke på Alexander Sørloths Trabzonzpor, åpner opp om saken som har vært hyppig omtalt i fotballverdenen den siste tiden.

Etter at han publiserte et innlegg på Instagram, der han kritiserte den tyrkiske ligaen for å spille videre til tross for spredningen av koronaviruset, var han plutselig ferdig i klubben tre dager senere.

Kontrakten hans løp opprinnelig ut sommeren 2021, men han nektet å spille under den nåværende krisen. Dermed ble han og klubben enige om å avslutte kontrakten.

– De bryr seg ikke om hva som skjer i verden. Det eneste de bryr seg om, er å vinne ligaen. Grunnen til at jeg signerte for Trabzonspor forrige sommer var for å vinne ligaen. Jeg ga 100 prosent hver kamp, men i denne situasjonen, der verden står overfor en svært tøff tid, følte jeg ikke at fotballen kunne fortsette, sier han, som også har en lang karriere bak seg i blant annet Chelsea.

Trabzonspor leder ligaen med like mange poeng som Basaksehir, men med bedre målforskjell.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Får ikke uttale seg

Hva Sørloth tenker om koronasituasjonen i landet, får han ikke lov til å uttale seg om. Vi har forsøkt å komme i kontakt med spissen, men har foreløpig ikke fått svar.

Til Adresseavisen uttalte faren Gøran Sørloth følgende:

– Alex hadde ikke hatt problemer med å svare for seg. Men han får ikke uttale seg om korona. En av grunnene er sikkert at det så lett blir misforståelser. Spesielt nede i Tyrkia.

Ahmet Agaoglu, klubbpresidenten i Trabzonspor, forsvarer at det er blitt spilt fotballkamper i Tyrkia. Han mener at folket er avhengige av idretten, selv i disse tider.

– Fotball er den eneste tingen i Tyrkia som tillater folk å bli kvitt stress, underholde seg selv og få tankene på noe annet, sier han, ifølge den engelske avisen.

UMIT BEKTAS / REUTERS

Har valgt å stoppe ligaen

Tyrkiske myndigheter har på et sett vært enige med Mikel. Skoler og universiteter i landet har stengt og flytrafikken har stoppet helt opp. Samtidig har det vært en vilje til å la fotballen rulle videre uten publikum, inntil torsdag.

Da ble det til slutt besluttet at ligaen skal utsettes på ubestemt tid. Fredrik Gulbrandsen, som spiller for Basaksehir, har også uttalt seg negativt om situasjonen.

– Jeg håper de skjønner at de bør stoppe ligaen. I dag spiller vi uten tilskuere, og det er liten vits i å fortsette slik situasjonen er nå, sa Gulbrandsen til TV 2.

I tillegg til Sørloth og Gulbrandsen, spiller Martin Linnes, Zlatko Tripic og Tobias Heintz også i den tyrkiske toppdivisjonen.