Toppserieklubber ble kastet ut av garderoben og måtte skifte på gangen: – Noen må se seg selv i speilet

Selve kampen endte med 4–0-seier for Kolbotn og nedrykk for Fart, men det er det få som snakker om i etterkant.

Den utsatte toppseriekampen skulle etter planen spilles på Kolbotns hjemmebane, Sofiemyr. Men grunnet regnvær ble den flyttet til KFUM Arena i Oslo på kort varsel.

Allerede før kampstart startet problemene for bortelaget Fart.

– Det var ikke plass i noen garderobe til oss. Det var noen gutter som måtte ut derfra først, slik at vi måtte vente. Da vi omsider kom oss inn, fikk vi beskjed om å pakke alt utstyret vårt inn i en badstu fordi garderoben skulle brukes av andre under kampen, forteller Fart-trener Leif Jostein Nordli.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Kolbotn måtte ut på gangen

Underveis i kampen manglet det både speaker og kampur. Etter at dommeren hadde blåst av, fortsatte garderobetrøbbelet.

Der Fart-laget hadde sakene sine, var det et guttelag som brukte garderoben. Dermed ble de henvist til en garderobe i kjelleren.

– Men der var Kolbotn. De skiftet på gangen slik at vi fikk tatt en dusj, forteller en meget oppgitt Nordli.

Skjermdump / Toppfotball Kvinner

– Dette burde aldri blitt gjennomført på den måten som det ble. Det er ikke Toppserien verdig. Det er ikke noe synd på Fart-jentene, men det er synd på norsk damefotball, produktet og Toppserien. Det er synd på dem som vil at dette skal bære frukter. Det er ingen lag i Eliteserien eller 1. divisjon herrer som hadde akseptert dette, fortsetter Nordli.

I Kolbotn-leiren bekrefter de Farts negative opplevelse.

– Det er bare å beklage til Fart og si at vi forsøkte å være så godt vertskap som overhodet mulig, sier Kolbotn-trener Knut Slatleim.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Følte seg presset av NFF

Fart ønsker heller ikke å legge noe ansvar på Kolbotn. Begge lagene ønsket å gjennomføre kampen neste helg, men fikk «nei» fra Norges Fotballforbund.

– Noen må se seg i speilet. Det skal ikke Fart eller Kolbotn gjøre. Det er det noen andre som skal gjøre, sier Nordli.

Slatleim er sikker på at arrangementet og logistikken rundt kampen ville vært bedre om de kunne gjennomført den på Sofiemyr ved en senere anledning.

– Når NFF presset oss med tanke på tiden, så synes jeg at dem som jobbet med arrangementet, gjorde en god jobb for at kampen i det hele tatt ble gjennomført, sier Kolbotn-treneren.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

NFF: – Viktig at kampene blir spilt når de skal

Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, bekrefter overfor Aftenposten at de ikke ønsket ytterligere utsettelser.

– Vi er i en fase av sesongen der det er viktig at kampene blir berammet og spilt når de skal. Alle kamper som ikke gjennomføres, skal spilles så fort som mulig, sier han.

Grunnen er at de to siste serierundene, som starter første helgen i november, skal spilles samtidig. Pedersen mener det ikke er sikkert at Kolbotn kunne stilt med bane slik Sofiemyr fremstår i dag, til neste helg.

– Hvis det hadde skjedd noe da, så måtte vi vært à jour til 2. november.

Søndag skulle Kolbotn etter planen møte LSK Kvinner til TV-sendt kamp på Sofiemyr. Den er nå flyttet til Jessheim Stadion.