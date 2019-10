Spesielle scener i Europa League: Her blir kampen stoppet

Den aserbajdsjanske klubben Qarabag ledet greit 2–0 borte mot sensasjonslaget Dudelange fra Luxembourg i Europa League etter en halvtime spilt torsdag kveld.

Så skjedde noe helt spesielt. Plutselig fløy en drone med et flagg over banen, og i flere sekunder vippet den opp og ned like over midtsirkelen. Dronen bar flagget til utbryterrepublikken Artsakh, tidligere kjent som Nagona-Karabakh.

Qarabags midtbanespiller Gara Garayev reagerte på provokasjonen med å plukke opp kampballen og prøve å skyte ned dronen, men uten å lykkes. Flere spillere hos bortelaget reagerte og slo ut med armene.

Dommeren valgte deretter å stoppe kampen. Ifølge UEFA var årsaken til pausen i spillet at det var «utfordringer med sikkerheten».

Du kan se video fra situasjonen her.

François Walschaerts / Reuters / NTB scanpix

Betent konflikt

Stuntet nører opp under en betent konflikt. Etter Sovjetunionens fall i 1991 brøt det ut full krig mellom Armenia og Aserbajdsjan om hvem som skulle ha kontroll over regionen Nagona-Karabakh. Da hadde det allerede i tre år vært voldsomme sammenstøt i området.

I 1994 inngikk landene en våpenhvile. Siden har utbryterrepublikken, som internasjonalt er anerkjent som en del av Aserbajdsjan, vært under armensk innflytelse. Den fungerer i dag i praksis som en egen stat, og har et flagg som nesten er identisk med Armenia. Eneste forskjellen er at det har et hvitt mønster til høyre.

Konflikten er årsaken til at Armenia og Aserbajdsjan ikke har et diplomatisk samarbeid, og det har sporadisk vært sammenstøt mellom de to landenes militære styrker de siste 25 årene. Teknisk sett er de fortsatt i krig med hverandre.

Dette var bakgrunnen for at Henrikh Mkhitaryan ikke ble med Arsenal til bortekampen mot Qarabag i europaligaen forrige sesong. Armenias største fotballstjerne deltok heller ikke for London-klubben i finalen i Baku. Det ble ikke tatt noen sjanser med Mkhitaryans sikkerhet.

Beklaget

Kampen i Luxembourg ble stoppet i over 20 minutter.

Qarabag gikk rett opp i 3–0 etter at oppgjøret ble satt i gang igjen. Etter 69 minutter økte gjestene til 4–0, før Dudelange fikk et trøstemål på overtid.

– Jeg er stolt over at jeg er aserbajdsjansk og jobber for Qarabag, sa trener Gurban Gurbanov etter torsdagens kamp.

«Vi beklager til gjestene fra Aserbajdsjan. Vi har ingenting å gjøre med denne provokasjonen. Vi skal finne ut av dette!» skrev Dudelange på Twitter.

Dudelange tok en overraskende seier 4–3 borte mot Apoel Nikosia i gruppespillets første kamp, og ligger på 3.-plass - à poeng med tabelltoer Qarabag i gruppe A. Sevilla leder gruppen med full pott etter to kamper.