Molde – Haugesund 3–1

MOLDE: Med to scoringer ble Etzaz Hussain den store helten for Molde i den viktige 3–1-seieren over Haugesund på Aker stadion søndag. Midtbanespilleren satte inn to scoringer, og 26-åringen fikk stående ovasjoner da han ble byttet ut mot slutten av kampen.