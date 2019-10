Solas stortalent med hat trick i målfest

BRATTVÅG - SOLA 6–4

Sola måtte se seg slått 6-4 av Brattvåg i 2. divisjon avdeling 1 søndag. Sola har ikke tatt poeng på de siste seks kampene.

Sami Kamel (Brattvåg) satte inn et straffespark etter bare ti minutter, og fem minutter senere scoret Harmohan Singh. Målet gjør at 24-åringen står med tre scoringer denne sesongen.

Etter 19 minutters spill reduserte Sebastian Sørås Sebulonsen til 1-2 for Sola, og like etterpå utlignet Markus Svela.

Joakim Barstad sendte Brattvåg i ledelsen på nytt etter 28 minutter, men Sørås Sebulonsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-3 åtte minutter senere.

Håkon Bjørdal Leine sørget for at Brattvåg tok ledelsen igjen med sin scoring etter 39 minutters spill, og Brattvåg-spissen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-3 seks minutter senere. Kamel la på til 6-3 for Brattvåg etter 45 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 6-3 til Brattvåg.

To minutter før slutt vartet Sørås Sebulonsen opp med hat trick.

Etter søndagens kamp er Brattvåg på niendeplass - og har sikret plassen i divisjonen. Sola rykker ned til 3. divisjon. Gultrøyene ligger på nest sisteplass med 17 poeng på 24 kamper.

I neste runde skal Brattvåg møte Nardo, og Sola møter Moss.

