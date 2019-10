ESTLAND - TYSKLAND 0–3

Tyskland vant til slutt greit med 3-0 borte mot Estland, men med utvisning på Emre Can etter 14 minutter og ingen mål til pause måtte Ilkay Gündogan ta ansvar i andre omgang.

Manchester Citys midtbanegeneral scoret via Marco Reus og presset fram et selvmål fra tidligere Viking-spiller Karol Mets.

Mets spilte i Viking fra 2015 til sommeren 2017, da han ble solgt til nederlandske NAC Breda for rundt én million kroner. Midtstopperen fikk 40 kamper i Eredivise, men før årets sesong ble midtstopperen solgt til svenske AIK for rundt tre millioner kroner. Estlenderen har vært fast inventar på det svenske storlaget.

Carina Johansen / NTB scanpix

Innbytter Timo Werner la på til 3-0 til Tyskland tyve minutter før slutt, og det ble til slutt ble en komfortabel seier for tyskerne.

Tidligere på kvelden hadde Hviterussland yppet seg litt mot stjernene fra Nederland, men Wijnaldum avgjorde kampen med et flott hodestøt og et lekkert langskudd fra 25 meter. Hjemmefansen kunne juble for redusering i andre omgang, men Nederland holdt unna og vant kampen 2-1.

Nederland leder dermed gruppe C foran Tyskland.

(@NTB / 100% Sport)