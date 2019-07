Bøe-bloggen: «Det blir etter alle solemerker en kamp for tilværelsen»

Nå spres agurkene i alle medier. Derfor tenkte jeg å henge meg noe på den bølgen. I en aldri så liten fotball-stopp ligger alt til rette for noen refleksjoner samt synsinger.

Det hersker ingen tvil om at Viking kom meget godt i gang med sesongen. Det var pottetett bak og det offensive arsenalet sprudlet. Forsvarsspillet fungerte fra spiss og helt ned til keeper. Kommende bragder ble tenkt av noen. Noen hadde mer is i magen. Noen ventet bare på nedturen. Noen liker aller best det udelt negative. De om det.