Endelig fikk han Molde-debuten

REYKJAVIK: To år og to måneder etter forrige kamp for et a-lag, fikk Mathis Bolly endelig Molde-debuten sin mot KR Reykjavik. Den tidligere Tyskland-proffen kom inn for Ohi Omoijuanfo da det gjensto 28 minutter av kampen.

– Etter å ha venta så lenge på å få spille, skal det ikke mangle på lyst i alle fall. Så er det selvfølgelig andre ting hvor jeg har en del å gå på, som for eksempel formen min. Men det er selvfølgelig vanlig når det er så lenge siden sist. Men alt i alt følte jeg meg bra, og jeg følte at jeg fikk involvert meg bra, sier Mathis Bolly til Romsdals Budstikke.