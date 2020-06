Skadeproblemene hoper seg opp foran seriepremieren: Moe utelukker ikke flere kreative løsninger mot AaFK

MOLDE: Kristoffer Haraldseids alvorlige kneskade er den siste i rekken av skadeproblemer i Molde-forsvaret. Etter Vegard Forrens exit fra klubben for et par uker siden, er det allerede tynt besatt på stopperplass. Lørdag sto både Martin Bjørnbak og Martin Ove Roseth over økta på Aker stadion. Haraldseids skade gjør at det også begynner å tynnes ut på backplass. John Kitolano sliter med ryggen, og var heller ikke med. Både Kristoffer Haugen og midtstopper Stian Rode Gregersen trente alternativt i dag, men kan være klare til tirsdag.

Kun Marcus Holmgren Pedersen og Henry Wingo var med for fullt fra forsvarsrekka.