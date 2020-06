Molde pangåpnet tross debutantens elleville scoring

Regjerende mester Moldes serieåpning inneholdt det meste. Aalesund ble slått 4–1 i en kamp som inneholdt både straffebom, utvisning og et spektakulært mål.

Moldes Etzaz Hussain feirer 2–1 i eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Molde på Color Line Stadion. Ola Brynhildsen til høyre. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

16. juni 2020 20:01 Sist oppdatert nå nettopp

Aalesund – Molde 1–4

Magnus Wolff Eikrem, Etzaz Hussain, Leke James og Eirik Hestad scoret målene for Molde, men Nordli markerte det som var hans debut både for Aalesund og i Eliteserien med en fantastisk fulltreffer.

Snaue halvtimen var spilt i Ålesund da 20-åringen, som kom til klubben fra HamKam foran inneværende sesong, overrumplet Molde-keeper Andreas Linde ved å skyte fra svært langt hold.

Treffet var strålende, og det hjalp lite at keeper Linde rygget febrilsk i håp om å fange opp ballen. Den første scoringen i Eliteserien 2020 kan meget vel vise seg å bli årets mål.

– Det var moro å komme i gang med scoring, sa Nordli beskjedent til TVNorge etter praktscoringen.

Minneverdig

Regjerende seriemester Molde har samtidig skumle hensikter også i 2020, og tirsdag gikk det bare ti minutter før klubben åpnet målkontoen.

Kaptein Wolff Eikrem var både regissør og avslutter da han danset seg forbi tre Aalesund-spillere og avsluttet i lengre hjørne. AaFK-keeper Andreas Lie fikk aldri hendene på ballen og måtte kapitulere.

Deretter kom scoringen som skapte jubel blant de 200 hjemmesupporterne som i tråd med smittevernrestriksjonene fikk slippe inn på tribunen tirsdag. Nordli jaget en upresis Molde-pasning rundt 40 meter fra mål, nådde ballen først og hamret til i retning gjestenes mål.

I sekundene som fulgte kunne han fornøyd konstatere at eliteseriedebuten hans vil bli husket lenge. Målet blir neppe kopiert på øverste nivå i norsk fotball denne sesongen.

Aalesunds Simen Bolkan Nordli jubler etter 1–1 under eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Molde på Color Line Stadion. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Straffebom

Ufortjent hadde det ikke vært om Aalesund hadde gått til pause med ledelse. Tangotrøyene var friske og burde scoret allerede i forkant av Nordlis langskudd. Niklas Castro fikk sjansen fra straffemerket etter en hands i Molde-forsvaret, men ballen gikk høyt over.

I stedet gikk Molde i garderoben med 2–1 etter at Etzaz Hussain scoret rett før pause. Målet kom etter at AaFK-spillerne ikke klarte å klarere et hjørnespark.

Molde-kaptein Eikrem oppsummerte gjestenes første 45 minutter som «veldig dårlig» og ba om nivåheving i 2. omgang. Det fikk han også. Leke James har en fortid i Aalesund. Da spissen på enkelt vis la på til 3–1 ni minutter ut i annen omgang, fulgte han opp med en særdeles dempet feiring.

Magnus Wolff Eikrem satte inn Moldes første. Svein Ove Ekornesvåg

James utvist

Både Molde-trener Erling Moe og AaFK-kollega Lars Bohinen begynte tidlig å gjøre bytter i varmen i Ålesund. Magnus Wolff Eikrem ble byttet ut etter en time. Målscorer James fikk imidlertid fortsette.

Det siste angrer kanskje Molde-trener Moe på i ettertid.

20 minutter før full tid pådro nemlig spissen seg sitt andre gule kort da han kom for sent inn i en takling. Utvisningen betyr at James ikke blir å se på banen i storkamp mot Rosenborg kommende søndag.

– Jeg synes ikke det er rødt kort i det hele tatt, sa trener Moe til Eurosport etter kampen.

Han har en god erstatter i Ohi Omoijuanfo, me spissen har slitt med skade.

– Nå har vi Ohi i gang som sitter hjemme og spinner. Vi får se hva vi klarer å sy sammen til lørdagen, sier han.

På tampen satte innbytter Eirik Hestad inn 4–1. Dermed fikk Molde en god start på veien mot å forsvare fjorårets seriemesterskap.

