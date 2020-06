Start uten seier på fire kamper. Knust av Odd på hjemmebane

Start var aldri i nærheten av poeng mot Odd. Det ble stygt til slutt.

Jesper Daland, Amund Wichne og resten av Start fikk en blytung kveld på jobb. Tor Erik Schrøder

27. juni 2020 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Start-Odd 0–5

– Det var tungt. Hele laget raknet i dag. Vi kan ikke fortsette å slippe inn så mange mål, da tar vi ikke poeng, sier Start-midtstopper Jesper Daland.

Man kunne merke det helt fra start av. Det var noe dødt over hele Start-laget.

Derfor tok det også bare fire minutter før Odd hadde scoret sitt første. Odd fikk forholdsvis enkelt spille seg fram. Torgeir Børven var noe heldig som fikk ballen forbi Kristoffer Tønnessen. Kula endte hos Markus Kaasa som satte 1–0.

Åtte minutter seinere var ledelsen doblet. Vebjørn Hoff fikk gå, gå og gå. Før han relativt upresset fikk sette inn 2–0 fra 16 meter.

– To mål tidlig i kampen, det preget kampen. Vi kom ikke i gang, sier trener Joey Hardarson.

Schulze i tverrligger

Da hadde Eirik Schulze hatt en heading i tverrligger. Utenom det hadde Start ingenting å by på.

Amund Wichne vartet opp med et par gode redninger i løpet av omgangen som gjorde at det ble med de to til pause. Men for Starts del ble første omgang helmørk.

Erlend Segberg kom inn for Eman Markovic til andre omgang, men det skulle ikke hjelpe.

Straffe

Etter en corner valgte Amund Wichne å bokse. Ballen havnet rett i beina på Torgeir Børven. Han fikk til en slags avslutning som traff armen til Eirik Wichne. Straffe.

Den satte Børven enkelt inn selv. 3–0.

Så kunne vi skrevet mye om hva som skjedde videre, men vi hopper heller videre til neste scoring. Det blir ofte mål når Børven får gå opp alene på corner. Så også i dag. 4–0.

Vi skulle gjerne ha stoppet her. Men fem minutter før slutt kunne Tobias Lauritsen enkelt sette inn 5–0 etter å ha fått ballen rett på hodet etter en utboksing fra Wichne.

Så var det slutt. Fire kamper inn i serien står Start med to poeng. Onsdag venter Haugesund på bortebane.

– I dag var vi dårlige på det vi var gode på de tre første kampene. Den kampen må vi bare kaste rett i søpla, og se fram mot den neste kampen, sier Hardarson.

