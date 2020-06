Festende tennisstjerner avslørt i video

Grigor Dimitrov (29) og flere andre tennisstjerner er i trøbbel etter å ha blitt filmet festende på en nattklubb. I etterkant testet Dimitrov positivt for koronaviruset, som førte til at finalen i storturnering måtte avlyses.

Grigor Dimitrov (t.h.) er i trøbbel etter å ha testet positivt for koronaviruset. Nå har også Borna Coric (t.v.) testet positivt. Zvonko Kucelin / AP

Den bulgarske tennisstjernen Grigor Dimitrov, som er ranket som den 19. beste spilleren i verden, offentliggjorde søndag på Instagram at han er smittet av koronaviruset.

Nyheten førte til at finalen i en oppvisningsturnering i Kroatia, der verdensener Novak Djokovic skulle spille, ble avlyst.

Nå er Dimitrov, Djokovic og flere av de andre tennisstjernene i hardt vær, etter at en video av dem har begynt å sirkulere i sosiale medier.

I videoen ser man tennisprofilene danse, synge og klemme i bar overkropp inne på en nattklubb, omtrent en uke før Dimitrov testet positivt for viruset.

Videoen skal være filmet forrige helg i serbiske Beograd, stedet hvor oppvisningsturneringen Adria Tour ble avholdt den uken.

Denne helgen var det Kroatias tur til å arrangere turneringen. Da Dimitrov skulle møte hjemmehåpet Borna Coric i semifinalen, måtte førstnevnte avbryte kampen allerede etter det første settet.

– Han så ikke bra ut. Jeg sa på luften at jeg ikke håpet det hadde noe med viruset å gjøre, men det viste seg jo at det var riktig.

Det sier Sverre Krogh Sundbø, som kommenterte kampen for Eurosport.

Verdensener Novak Djokovic er en av flere tennisstjerner som figurerer hardt festende i bar overkropp på den mye omtalte videoen, som sirkulerer på sosiale medier. Her er duoen avbildet mens de spilte basketball sammen torsdag i forrige uke. Zvonko Kucelin / AP

– Fryktelig dårlig

Mandag ble det klart at Coric og hans fysiske trener også har testet positivt for koronaviruset. Kroaten er i likhet med Dimitrov og Djokovic filmet på nattklubben i Beograd.

Sundbø kommenterte videoen på sin Twitter-profil, og har dette å si om oppførselen til Dimitrov og de andre tennisstjernene:

– Det er fryktelig dårlig. Vi lever i en global verden, der ting blir sett på med forstørrelsesglass. De må skjønne at de er forbilder for så mange mennesker, sier Sundbø oppgitt.

Dimitrov sier unnskyld

Da Dimitrov annonserte at han testet positivt for koronaviruset, benyttet han muligheten til å si unnskyld til sine kolleger.

«Jeg er så lei meg for skader jeg kan ha påført andre. Jeg er hjemme igjen der jeg holder på å komme meg», skrev han.

Han uttalte seg riktignok ikke om hendelsen i videoen.

Grigor Dimitrov avbildet under semifinalen i Adria Tour, der han måtte gi seg allerede etter første sett, som han tapte 1–4. Antonio Bronic / X02994

Det er verdensener Novak Djokovic som har satt i gang Adria Tour. Der skal spillere fra Øst-Europa spille oppvisningskamper hver helg i ulike land i regionen, for å forberede seg til ATP-tourens oppstart i midten av august.

Men da turneringen foregikk i Serbia var det helt uten regler for smittevern. Da Djokovic ble spurt av Eurosport Tennis Legends podkast om hvorfor man tillater fulle tribuner i Serbia, svarte han:

– Det er vanskelig å forklare til folk at situasjonen i Serbia er veldig annerledes enn i USA og Storbritannia. Og selvfølgelig har organisasjonen i Adria Tour fulgt retningslinjene til myndighetene, sa han.

Etter at Coric mandag fortalte at han hadde testet positivt for viruset, valgte tennis-profil Nick Kyrgios å kritisere arrangørene på sin Twitter-profil:

– Korttenkt

Sundbø mener det er lite gjennomtenkt å arrangere kamper uten smittevern.

– Jeg synes det er veldig korttenkt. Men man må huske at de har en annen tilnærming til Covid-19 i denne regionen sammenliknet med vest i Europa. Novak Djokovic er blant annet imot bruk av vaksine, og er en av dem som kanskje ikke tar viruset så alvorlig, sier Sundbø.

Sverre Krogh Sundbø er tenniskommentator hos Eurosport. Han reagerte da han så videoen av Dimitrov og resten av tennisstjernene, like før bulgareren ble smittet av koronaviruset. Privat.

Han innrømmer at det føltes rart å se tribuner med 10.000–15.000 tilskuere da oppvisningsturneringen ble avholdt i Beograd.

– Jeg synes jo tidvis det var absurd å se så mange tilskuere sitte tett i tett under tenniskampene i Beograd, der det ikke var noen regler for smittevern, sier Sundbø, som forteller at de i Kroatia hadde en distanseregel på en halv meter.

Sundbø frykter at smitteutbruddet kan få konsekvenser for oppstarten av ATP-touren i august, der norske Casper Ruud og resten av tenniseliten skal i gang med sesongen etter koronapausen.

– Tennisspillerne deltar i hverandres turneringer og trener sammen, så jeg er engstelig for at de må skyve på sesongen om flere blir smittet, sier Sundbø.

