Amazon Grimstad fikk drømmestart. Så raknet alt på to minutter.

Tapte på hjemmebane.

Her er Amazon Grimstad etter en kamp i fjor. Jan Skaregrøm

NTB

Nå nettopp

AMAZON GRIMSTAD - HØNEFOSS 1–2

Amazon Grimstad åpnet sesongen med 1–2-tap hjemme mot Hønefoss i 1. divisjon lørdag.

Silje Bekkåsen Nyhagen scoret begge målene for Hønefoss.

Lykke Laura Kildegård Thomsen ga Amazon Grimstad ledelsen etter bare to minutters spill, men Nyhagen utlignet for Hønefoss et par minutter før hvilen. Samme spiller avgjorde for Hønefoss i siste minutt av første omgang.

Hønefoss' Julie Solberg fikk se det gule kortet.

18. juli skal Amazon Grimstad møte Fløya, og Hønefoss møter Åsane.

Les også Stortalentet fikk beskjed om at «fotball ikke var det smarteste for knærne». Etter 16 måneder nærmer hun seg spilleklar

Lykke Laura Kildegård Thomsen ga Amazon Grimstad ledelsen etter bare to minutters spill, men Nyhagen utlignet for Hønefoss et par minutter før hvilen. Samme spiller avgjorde for Hønefoss i siste minutt av første omgang.

Hønefoss' Julie Solberg fikk se det gule kortet.

18. juli skal Amazon Grimstad møte Fløya, og Hønefoss møter Åsane.