Premier League direkte: Mourinhos menn kan sette press på Solskjær og Manchester United

Følg Tottenham - West Ham direkte her fra 21.15.

GLYN KIRK / X01348

Kampen om Premier Leagues Champions League-plasser er stadig tett. Femteplassen kan også gi innpass i neste sesongs turnering, så lenge utestengelsen av Manchester City opprettholdes.

Manchester United innehar for øyeblikket den potensielt viktige femteplassen, med 46 poeng. Seier for José Mourinho og Tottenham mot West Ham vil imidlertid bety at de kun er ett poeng bak, dog med én kamp mer spilt.

Følg kampen direkte her:

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding 23′ DEL Moura skyter fra 25 meter - midt i målet, og Fabianski slår over. Bra treff, men keeperen slipper å kaste seg.

21′ DEL STORE SJANSER TIL WEST HAM! Frisparket løftes inn, og Antonio avslutter fra skrått hold - Lloris blokkerer. Returen havner hos Bowen, men avslutningen blokkeres. Det er vinket for offside, så en eventuell scoring ville blitt sjekket av VAR.

19′ DEL Ingen stor kamp så langt, det er det ikke farlig å si.

18′ DEL Alli og Kane kombinerer fint, men West Ham får ryddet opp.

14 ′ Gult kort! Pablo Fornals - West Ham United Fornals feller Aurier stygt, og det blir frispark. Dommeren drar opp det gule også.

13 ′ Hjørnespark Corneren fra Lo Celso er svak - over alle i feltet.

13′ DEL Bra spill av hjemmelaget. Lucas Moura til Aurier inne i feltet. Innegget blokkeres til corner.

av 100 % Sport DEL West Ham med en del ball innledningsvis. Har startet friskt.

6 ′ Hjørnespark Ny corner for hjemmelaget, men Balbuena header unna.

3′ DEL Son legger inn fra venstre, og Fabianski roter nesten ballen inn i eget mål, men så har den vært ute. Tottenham får en corner det ikke blir noe ut av.

2′ DEL Veldig bra av Antonio, som er sterk i kroppen i duellen med Ben Davies inne i feltet. Han tar ballen ned på brystet, og legger igjen til Mark Noble. Så får ikke kapteinen avsluttet. Han vil ha straffe, men det blir det ikke noe av.

1′ DEL West Ham skal ta avspark, men alle spillerne setter seg ned på kne i noen sekunder før start.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Da nærmer det seg avspark i London. West Ham er altså bare målforskjellen unna å ligge under streken. Tottenham trenger seieren for å henge med i toppen.

DEL West Hams reserver: Randolph, Johnson, Ogbonna, Wilshere, Yarmolenko, Felipe Anderson, Lanzini, Xande Silva, Ajeti.

DEL West Hams startoppstilling: Fabianski, Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell, Rice, Soucek, Noble, Foprnals, Bowen, Antonio.

DEL Tottenhams reserver: Gazzaniga, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon, Winks, Gedson, Ndombele, Bergwijn, Lamela.

DEL Tottenham starter med dette laget: Lloris, Aurier, Dier, Sanchez, Davies, Sissoko, Lo Celso, Dele Alli, Lucas Moura, Son, Kane.