«RBK-sjefens reaksjon burde være unødvendig»

LERKENDAL: Det er bare én måned siden et heltent Rosenborg spilte jevnt med Dinamo Zagreb på Lerkendal. Foran et svært entusiastisk hjemmepublikum gikk et like entusiastisk RBK-lag på banen med håp om å kvalifisere seg til Champions League.

Det gnistret av Mike Jensen da han duellerte på midten. Det samme var tilfelle med Alexander Søderlund lengst fremme. Med disse i front maktet RBK-laget å heve seg mot et godt europeisk lag. Selv om det ikke holdt helt inn, kunne Rosenborg gå av banen med æren i behold. 1-1-kampen ble trolig årets største opplevelse på Lerkendal.