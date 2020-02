Fløy – Start 1–1 (0–1)

KRISTIANSAND: – Andre omgang blir for dårlig. Vi blir satt under press og blir for ubesluttsomme. Det tar for lang tid før vi kommer opp igjen, men det blir ikke godt nok. Det er for få som leverer til godkjent, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen etter kampen.