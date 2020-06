NFF ville åpne for tilskuere på kamp. Helseministeren er skeptisk.

Helseminister Bent Høie (H) sier nemlig til VG at han ikke anbefaler noen, hverken Dyreparken i Kristiansand, fotballforbundet eller andre, å finne sine egenkonstruerte løsninger for å slippe inn tilskuere på arrangementer før 1. september.

– Jeg tror NFF bør se i Norges lover og ikke Kaptein Sabeltanns lover hvis de skal finne løsninger på dette, sier Høie til avisen.

– For meg høres det ikke ut som noe som er innenfor regelverket. Du kan ikke dele et arrangement opp i ulike arrangementer. Arrangementsstørrelsen er 50 personer nå og vil gå opp til 200 personer, etter planen 15. juni. Men du kan ikke lage ett arrangement opp til tre ganger 200. Det går ikke, legger han til.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jobber med løsning

NFF uttalte onsdag at de har latt seg inspirere av Dyreparkens plan om å åpne for 800 gjester samtidig under sommerens Kaptein Sabeltann-forestillinger.

– Vi diskuterer måter å kunne utvide antall hoder på stadion på. De får det til i Dyreparken, og vi har både større og dyrere arenaer. Vi jobber med dette i dag, sa konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til VG.

Samtidig understreket NFFs elitedirektør Lise Klaveness at det er myndighetene som eventuelt må åpne for en slik løsning. Og det ser det altså ikke ut til at helsedepartementet kommer til å gjøre.

Inntil videre gjelder et antall på maksimalt 200 personer til stede på en eliteseriekamp, inkludert spillere, dommere, støtteapparat og mediefolk.