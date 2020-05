Bakgrunnen for saken er at 32-åringen har tatt penger fra en felles konto for spillerne for å betale ned egen spillegjeld. Mandag hadde direktør Ole Erik Stavrum og klubbens advokat Roger Sporsheim et møte med Forren, advokat Odd Arne Nilsen og rådgiver Sverre Mauseth på Aker stadion.

Etter et drøftelsesmøte der Forren og hans advokat oppfattet at oppsigelse ble skissert som et av scenarioene, fortalte Forren sin historie til Romsdals Budstikke.