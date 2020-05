– Vi burde hatt en ren idrettsminister i Norge. Det er så mange viktige spørsmål, på og utenfor idrettsbanen, som krever en dedikert statsråd til dette formålet, sier han.

Høgli er en ekte TIL-legende, som i løpet av sin karriere fikk 49 A-landskamper, flere av dem også som kaptein.

Det var i en «tråd» på Jo Are Viks Facebook-side torsdag at Høgli kom med utspillet om at Norge bør ha en egen idrettsminister.

– Jeg er ingen ekspert på dette, men den rollen der man har ansvar for både kultur og idrett virker veldig stor, bred og kompleks. I tillegg er det likestilling, media og andre områder som hører til her også. Det er ekstremt mange interesser. Jeg synes området virker så digert at det er vanskelig for én person, uavhengig av hvem det er, skal ha ansvaret for det, sier Høgli til iTromsø.

– Litt bortgjemt

Det er Abid Raja (V) som er landets øverste politiske ansvarlige for idretten i Norge. Men hans tittel er kultur- og likestillingsminister.

– Det virker som idrett er litt bortgjemt her. Men idrett er veldig svært og kanskje litt stemoderlig behandlet? Jeg er opptatt av hvordan vi kan skape de gode idrettsmiljøene, ikke for bare de som vil satse, men de som ønsker å bevege seg, sier Tom Høgli til iTromsø.

– Idretten er svær. Det er over 2 millioner medlemmer i Norges idrettsforbund. Det er en folkebevegelse som er utrolig viktig. Vi trenger en dedikert person som kun jobber med dette feltet, legger han til.

Vidar Ruud, NTB scanpix

– Men nå er det ikke bare Raja som jobber med dette. Han har jo folk under seg i departementet, både politisk og administrativt.

– Ja, selvfølgelig og det er masse flinke folk. Men vi trenger en dedikert idrettsminister som kjemper for idrettens sak. Idretten blør økonomisk, og mange idrettslag er på randen av konkurs. De mister inntekter fra for eksempel turneringer og fotballskoler. Jeg mener vi burde hatt en idrettsminister som kjempet denne saken for idretten, så kunne vi hatt en annen person som jobbet med resten av kulturfeltet, som også er veldig stort. Det er sikkert andre miljøer innenfor kultur som kunne tenkt seg å splitte opp i ulike poster også, men vi kan selvsagt ikke ha 50 statsråder. Men jeg mener idrettsbevegelsen er så stor at vi fortjener en egen idrettsminister, sier Høgli.

– Gjør så godt han kan

Raja har fått en del kritikk under koronakrisen, blant annet for at redningspakkene ikke har vært store eller treffsikre nok. Når idretten nå begynner å få slippe til igjen etter at landet ble stengt 12. mars, har Raja igjen fått mye fokus på seg. Mange er utålmodige med å komme i gang.

Høgli kommenterer Rajas innsats under krisen slik:

– Jeg har ikke grunnlag for vurdere det. Vi er i en veldig vanskelig situasjon. Kultur og idrett er veldig svært. Der er mange interesser og man dras i ulike retninger. Det er utrolig vanskelig for meg å vurdere hvordan Raja og departementet har gjort det, han gjør så godt han kan. Vi skal huske at vi står i en situasjon som ingen har vært i før. Da skal man være veldig forsiktig med å snakke ned den jobben de gjør, sier Høgli.

I Norges idrettsforbund er det 2,1 millioner medlemmer fordelt på 11.000 idrettslag.

– Det er veldig mange som holder på med idrett, og i et folkehelseperspektiv er idretten ekstremt viktig i samfunnet. Hvordan skal vi klare å få ungdom til å stå lenger i idretten, og legge til rette for dem som ønsker, men ikke kan være med? Hva med dem som bare vil være med, men ikke ønsker å satse? Det er så mange spørsmål. Videre har du Norsk Tipping, der spillmonopolet er under stadig press. Vi må også ta vare på toppidretten, sier Høgli.

Han stusser også litt over det voldsomme etterslepet på idrettsanlegg i Norge.

– Det burde sikkert vært bedre i alle byer. Jeg leste for noen år siden om håndballklubber i Tromsø som måtte til Sverige for å trene. Det er ingen tvil om at det mangler mange fasiliteter. Da snakker jeg ikke kun på vegne av fotballen, men vel så mye om hallidrettene. Min oppfatning er at vi er underernærte på haller, sier Høgli.

Vil ikke bli politiker

Etter endt spillerkarriere i 2018, ble Høgli ansatt i TIL. Han er nå samfunnskontakt i TIL, med slagordet «TIL for alle». Men han har hatt muligheten til å velge en politisk retning. Høgli har ikke lagt skjul på at han er en Arbeiderpartiet-velger, og er blitt spurt flere ganger om å være med på valglisten til kommunestyrevalg.

Da har han takket høflig nei. Høgli mener han selv ikke er den rette typen til å være politiker.

– Ja, jeg er blitt spurt av og til om å være med på ting, men jeg har ikke engasjert meg i det. Du må være veldig interessert og dedikert. Det er veldig beundringsverdig det de gjør, de som stiller opp i politikken, lokalt og nasjonalt. De skal man heie på, ikke bare kritisere. De får altfor mye kritikk, mener Høgli.

Så om ønsket hans blir oppfylt, så blir nok ikke Tom Høgli landets første idrettsminister.

– Nei, men jeg kommer til å heie på vedkommende hvis vi får en idrettsminister. Vi trenger en eller ei med bred erfaring fra idretten. Det handler ikke nødvendigvis om noen som skal jobbe for å få et OL til Norge, men heller om den norske idrettsbevegelsen. Hvordan vi skal skape aktivitet, sier Tom Høgli.