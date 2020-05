Lars Arne Nilsen ventet at spørsmålet skulle komme etter fredagens Brann-trening. Vil han hente Vegard Forren, som er kontraktsløs etter at han sluttet i Molde?

Etter å ha presisert at spilleroverganger ikke er hans bord, og understreket at han er strålende fornøyd med spillerne han har, legger ikke Nilsen skjul på at Forren er en spiller han har stor sans for.