Norges håp om direkte EM-plass i tynn tråd – ga fra seg nok en ledelse

Sverige – Norge 1–1

STOCKHOLM: Etter halvspilt kamp så det ut som om Norge ville gjennomføre den perfekte bortekamp. I et ellevilt jubelbrøl løp Stefan Johansen mot den norske «veggen» på Friends Arena. Vadsøværingen kysset NFF-logoen på brystet, tok sats og brølte ut i ren eufori.

Bak ham kom hele det norske laget.

Sekunder tidligere hadde Johansen, den utskjelte norske kapteinen, gitt Norge ledelsen 1–0 i skjebnekampen mot Sverige.

EM-kvalifisering, gruppe F K S U T Mål for Mål mot Poeng Spania 6 6 0 0 17 - 3 18 Sverige 6 3 2 1 13 - 8 11 Romania 6 3 1 2 13 - 7 10 Norge 6 2 3 1 11 - 8 9 Malta 6 1 0 5 2 - 13 3 Færøyene 6 0 0 6 3 - 20 0

– Det var en fantastisk kontring. Vi vinner ballen. Jeg får så vidt «touchet» den til Stefan, som scorer. Det er synd at vi ikke klarer å holde det helt ut, men alt er mulig fortsatt, sier Ødegaard til TV 2 etter kampen.

Gavepakke fra Sverige-kapteinen

Der en kaptein kunne juble, var det en annen som fortvilte. På uforståelig vis forærte den svenske kapteinen Andreas Granqvist ballen til Joshua King.

Bournemouth-spissen satte på turboen, og plutselig var Norge 3 mot 2 ved den svenske 16-meteren. King fant Ødegaard, som på utsøkt vis serverte ballen på sølvfat til Johansen.

Alene med Robin Olsen i det svenske buret var vardøværingen iskald, og satte ballen enkelt nede ved venstre stolperot.

Før Sverige hadde rukket å ta avspark blåste den slovenske dommeren for pause.

Fakta: Norges resterende kamper Norge – Spania (12.10.19) Romania – Norge (15.10.19) Norge – Færøyene (15.11.19) Malta – Norge (18.11.19)

Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Svensk kalddusj

Det norske laget fortsatte å ha god kontroll defensivt i den andre omgangen, men etter seksti minutter satte de gule for alvor fart på.

Da klarte ikke det norske forsvaret å henge med. Etter flere pasninger inne i den norske sekstenmeteren fikk Emil Forsberg ballen alene midt foran det norske målet.

Leipzig-spilleren gjorde ingen feil, og satte ballen i nærmest samme nettmaske som Johansen tidligere i kampen.

Dermed ga Norge nok en gang bort en ledelse i EM-kvalifiseringen.

– Vi var bedre enn Sverige i dag. Hvis noen av de svenske spillerne sier at de var bedre enn oss, har de i hvert fall røykt, sa King til pressen etter kampen. Det var et stikk til Sveriges Robin Quaison. Duoen var uenige i hvilket lag som var best da nabolandene møttes i mars:

– Jeg synes vi fortjener å vinne, 110 prosent. Vi driver å tuller på slutten der. Vi slipper inn mål og dribler på slutten når vi kan ha tre kontringer mot deres tregeste stoppere. Vi dribler for mye. Det er to poeng tapt, og nå ligger vi bak Sverige, sa King til TV 2 etter kampen.

Direkte EM-plass i tynn tråd

Det betyr også at Norges håp om å kvalifisere seg direkte til neste års sluttspill henger i en tynn tråd.

Lars Lagerbäcks menn er nå avhengig av hjelp fra andre lag for å ta seg forbi Sverige, som ligger to poeng foran på tabellen.

Norge må også vinne borte i Romania for at de skal kunne ta annenplassen i gruppen.

– Det er en risiko for det (at Spania må slås), eller at vi må ta poeng mot Spania. Det er ikke noe å spekulere i nå. Vi må bare fokuserer på å vinne så mye vi kan, sier Lagerbäck til TV 2.

Om det ikke skulle gå, har Norge fortsatt muligheten til å kvalifisere seg til EM gjennom Nations League-sluttspillet i mars neste år.

– Jeg synes vi gjør en bra kamp. Jeg synes vi har en del muligheter. Guttene gjorde en bra kamp. Sverige har aldri tapt her før, så det å ta poeng er ikke så dumt, sier landslagssjefen.

Fakta: Det norske laget mot Sverige 4–5–1: Jarstein – Elabdellaoui, Reginiussen, Nordtveit, Aleesami – Johansen, Henriksen, Berge, Ødegaard, Selnæs – King

Lagerbäck overrasket

Dagen før nabooppgjøret sa en noe mystisk Lars Lagerbäck at han kunne komme til å overraske søndag kveld.

Som sagt, så gjort.

Der de fleste regnet med at Tarik Elyounoussi ville få muligheten på sin egen hjemmebane, gikk Lagerbäck for Markus Henriksen. Hull-spilleren har til gode å spille for klubblaget denne sesongen, og valget fikk flere eksperter til å stusse.

– For meg er det et litt feigt, et litt kjedelig laguttak, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Det er overraskende at de kjører inn Henriksen. Det er helt klart et defensivt fokus, mente NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Lagerbäck selv forklarte til TV 2 at målet var å få Martin Ødegaard til å ha en så fri rolle som mulig.