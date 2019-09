Norges håp om direkte EM-plass i tynn tråd etter å ha gitt fra seg nok en ledelse

Sverige - Norge 1–1

STOCKHOLM: Etter halvspilt kamp så det ut som om Norge ville gjennomføre den perfekte bortekamp. I et ellevilt jubelbrøl løp Stefan Johansen mot den norske «veggen» på Friends Arena. Vadsøveringen kysset NFF-logoen på brystet, tok sats og brølte ut i ren eufori.

Bak ham kom hele det norske laget.

Sekunder tidligere hadde Johansen, den utskjelte norske kapteinen, gitt Norge ledelsen 1–0 i skjebnekampen mot Sverige.

Gavepakke fra Sverige-kapteinen

Der en kaptein kunne juble, var det en annen som fortvilte. På uforståelig vis forærte den svenske kapteinen Andreas Granqvist ballen til Joshua King.

Bournemouth-spissen satte på turboen, og plutselig var Norge 3 mot 2 ved den svenske 16-meteren. King fant Ødegaard, som på utsøkt vis serverte ballen på sølvfat til Johansen.

Alene med Robin Olsen i det svenske buret var vardøværingen iskald, og satte ballen enkelt nede ved venstre stolperot.

Før Sverige hadde rukket å ta avspark blåste den slovenske dommeren for pause.

Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Svensk kalddusj

Det norske laget fortsatte å ha god kontroll defensivt i den andre omgangen, men etter seksti minutter satte de gule for alvor fart på.

Da klarte ikke det norske forsvaret å henge med. Etter flere pasninger inne i den norske sekstenmeteren fikk Emil Forsberg ballen alene midt foran det norske målet.

Leipzig-spilleren gjorde ingen feil, og satte ballen i nærmest samme nettmaske som Johansen tidligere i kampen.

Dermed ga Norge nok engang bort en ledelse i EM-kvalifiseringen.

Direkte EM-plass i tynn tråd

Det betyr også at Norges håp om å kvalifisere seg direkte til neste års sluttspill henger i en tynn tråd.

Lars Lagerbäcks menn er nå avhengig av hjelp fra andre lag for å ta seg forbi Sverige, som ligger to poeng foran på tabellen.

Norge må også vinne borte i Romania for at de skal kunne ta andreplassen i gruppen.

Om det ikke skulle gå, har Norge fortsatt muligheten til å kvalifisere seg til EM gjennom Nations League-sluttspillet i mars neste år.

Fakta: Det norske laget mot Sverige 4–5–1: Jarstein - Elabdellaoui, Reginiussen, Nordtveit, Aleesami - Johansen, Henriksen, Berge, Ødegaard, Selnæs - King

Lagerbäck overrasket

Dagen før nabooppgjøret sa en noe mystisk Lars Lagerbäck at han kunne komme til å overraske søndag kveld.

Som sagt, så gjort.

Der de fleste regnet med at Tarik Elyounoussi ville få muligheten på sin egen hjemmebane, gikk Lagerbäck for Markus Henriksen. Hull-spilleren har tilgode å spille for klubblaget denne sesongen, og valget fikk flere eksperter til å stusse.

– For meg er det et litt feigt, et litt kjedelig laguttak, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Det er overraskende at de kjører inn Henriksen. Det er helt klart et defensivt fokus, mente NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Lagerbäck selv forklarte til TV 2 at målet var å få Martin Ødegaard til å ha en så fri rolle som mulig.