Manchester United – Crystal Palace 1–2

OLD TRAFFORD: Det er blitt snakket mye om «nye United». Om offensiv fotball og ungdommelig pågangsmot.

Men i sesongens andre hjemmekamp fikk Old Trafford-publikumet servert mange av de samme, gamle problemene.

Det ble en av de foreløpig verste dagene for Solskjær som Manchester United-manager.

Da sommerkjøpet Daniel James skrudde ballen vakkert i mål to minutter før full tid, så det ut til at i hvert fall ett poeng var berget.

Fortvilelsen på tribunen var snudd til et øyeblikks ekstase, og nå skulle United jage det avgjørende målet.

I stedet kom fortvilelsen tilbake for fullt, da Patrick Van Aanholt avgjorde for Crystal Palace på overtid.

ANDREW YATES / Reuters

Straffebom fra Rashford

Igjen skulle straffesituasjoner bli en av de store snakkisene.

I 1–1-kampen mot Wolverhampton tidligere i uken brente Paul Pogba et straffespark som kunne sendt United opp i ledelsen. Etterpå var reaksjonene blant flere engelske eksperter sterke.

Hvordan kunne Pogba ta straffe all den tid Marcus Rashford var på banen og hadde scoret på straffe i kampen før?

Vi har to straffeskyttere på laget, forklarte Solskjær. Pogba og Rashford. De bestemmer seg imellom. Likevel var det mange krystallklare meldinger om at Rashford burde fått sjansen.

Vel, lørdag – fem dager senere – fikk han sjansen. På stillingen 0–1 kunne han sette inn et viktig utligningsmål. Men også engelskmannen bommet.

Keeper gikk feil vei, men ballen føk i stolpen – og ut. Rashford tok seg til hodet. Ansiktet fortalte om fortvilelse. Og lydene fra tribunen gjorde det samme.

ANDREW YATES / REUTERS

Rop på Var

«Greatest of English football. We've won it all», står det på banneret høyt oppe i det ene hjørnet av Old Trafford.

Teksten gir et innblikk i hvordan Manchester United-fansen ønsker at klubben skal oppfattes. Men det begynner å bli lenge siden klubben var Englands beste.

Solskjærs store mål er å føre dem tilbake der han mener at de hører hjemme. Og som manageren påpekte i kampprogrammet: Det skal underholdes.

Men veien frem er lang. Det ble kanskje noe kamuflert av sifrene i 4–0-seieren over Chelsea, men dette er et prosjekt som uansett utfall kommer til å ta tid.

Møtet med Crystal Palace var et steg tilbake. Det avlet frustrerte rop fra tribunen.

Men det var også et annet begrep som hørtes ofte i det sjeldent sterke Manchester-solskinnet: Var, videoassistent-systemet som er innført i Premier League denne sesongen.

Fansen mente at Gary Cahill skulle hatt rødt kort etter å ha felt Anthony Martial på vei gjennom, men forsvareren slapp med gult. Og etter pause kom det aller mest kontroversielle øyeblikket.

Martial ble sterkt hindret før han fikk avsluttet, men dommeren lot det gå. Og dommerne i Var-rommet mente at det ikke var en klar dommerfeil.

– Det er helt uforståelig at det ikke blir dømt straffe, meldte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Senere ropte fansen også på straffe etter en situasjon der Rashford gikk i bakken.

Fakta: Manchester Uniteds sesongstart 4–0 hjemme over Chelsea 1–1 borte mot Wolverhampton 1–2 hjemme mot Crystal Palace

Fakta: Manchester Uniteds fem neste ligakamper 31. august kl. 13.30: Southampton (b) 14. september kl. 16.00: Leicester (h) 22. september kl. 15.00: West Ham (b) 30. september kl. 21.00: Arsenal (h) 6. oktober kl. 17.30: Newcastle (b)

Palace rystet United

Crystal Palace kom til denne kampen med null mål og ett poeng fra de to første serierundene, men det var likevel gjestene som fikk 1–0-scoringen.

Målet kom ut av nesten ingenting og vil nok være gjenstand for knallharde videogjennomganger av Uniteds analyseteam. Crystal Palace-keeper Vicente Guaita dunket ballen oppover, der Jeffrey Schlupp knuste Victor Lindelöf i en hodeduell.

Plutselig var Jordan Ayew helt alene med David de Gea, langt unna alt av United-forsvarere, og spissen trillet ballen enkelt i mål.

Alastair Grant / AP

Etter sommersigneringene av Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka er Manchester United-forsvaret blitt omtalt som et problem som er blitt løst. Selv om det unektelig er blitt oppgradert kraftig, viser scoringen at det fortsatt ikke er slik at de store blemmene er luket vekk.

På benken så Solskjær betenkt ut. Kontrasten var stor til scenene før kamp, da nordmannen gjennomførte den faste hjemmekamp-rutinen: Stige ut av spillertunnelen med hodet hevet, hilse på United-maskoten «Fred the Red» og smile selvsikkert til fansen.

Daniel James burde ha sendt Manchester United i ledelsen tidlig, men utover omgangen dabbet den optimistiske stemningen blant United-fansen litt av. Og etter Crystal Palace-scoringen ga supporterropene stort sett uttrykk for frustrasjon.

Til slutt kom utligningen, men det gjorde skuffelsen bare desto større da Crystal Palace avgjorde på overtid.

Nå vil kritikken mot Solskjær og dette Manchester United-laget komme med fornyet styrke.