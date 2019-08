Arendal – Egersund 1–2

Egersund har fortsatt et håp om å blande seg inn i opprykkskampen etter at de gulsvarte vant 2–1 borte mot Arendal. De tre poengene satt langt inne for tigrene, som først og fremst kan takke sin keeper Nicolai Larsen Berg for at de fortsatt har muligheter til å ta igjen de tre lagene som ligger over dem på tabellen.