Fotballpresidenten ber om større krisepakke: – Hele bransjen settes på spill

Norges Fotballforbund (NFF) hadde invitert til pressetreff for å orientere om korona-situasjonen i fotballen.

På podiet sto fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Mange tenker kanskje at det ikke er så viktig at det ikke spilles fotball i år. Det er jeg ikke enig i, sa Svendsen i åpningsinnlegget.

Siden all fotball og idrett for øvrig ble utsatt på ubestemt tid 12. mars, skulle det norske herrelandslaget blant annet ha spilt om retten til å spille EM.

Eliteserien skulle også startet, og det har vært uvisst når sesongen har kunnet komme i gang.

Frykter for fotballens fremtid

– Uten toppkamper i 2020 settes hele fotballbransjen på spill, sa Svendsen.

Fotballpresidenten var klar på at norsk fotball lider stort økonomisk gjennom koronakrisen. For Norges Fotballforbund har de jobbet med særlig to ting den siste tiden:

Komme i gang med aktivitet

Økonomisk kompensasjon for tapte inntekter

– Det er en reell bekymring at den norske fotballmodellen kan falle sammen, sa Svendsen.

Svendsen ønsker dermed minimum 600 millioner til fotballen fra myndighetene, der summen fordeles på bredde- og toppfotballen med 300 millioner hver. Idretten og frivilligheten er tidligere blitt bevilget 700 millioner kroner i kompensasjon av staten.

Kan få store problemer neste måned

Det begynner derimot å haste, ifølge presidenten. Han skisserer et dystert bilde, dersom en løsning ikke er på plass om kort tid.

– De 300 millionene dekker kanskje frem til sommeren for toppklubbene, sier Svendsen til Aftenposten.

– Har klubbene en smerteterskel på én måned frem i tid?

– Ja, det vil jeg si. Får man ikke tilført likviditet, er det virkelig krise. Store klubber i Norge er bekymret for egen økonomi og har trøbbel med å se gjennom månedsskiftet mai/juni.

Svendsen var tydelig på at de ikke er fornøyd med krisepakken som er utarbeidet til idretten. Under pressekonferansen kom han med en oppfordringen om at summen på pakken må økes.

– For hver dag som går, skaper det utfordringer med tanke på inntektsbildet, sa presidenten videre.

– Jeg får telefoner fra mange klubb og kretsledere som er svært bekymret. Jeg vet at toppklubber tenker på hvordan de skal kunne betale regninger i slutten av mai, fortalte han.

Sesongen kan pågå over i 2021

Bjerketvedt tok deretter over på talerstolen. Generalsekretæren la frem en plan for hvordan fotballen skal starte opp igjen.

– Jo raskere vi får til aktivitetsstart, jo enklere er det å komme ut av krisen for oss, sa han.

NFF går fortsatt ut fra et scenario der de ønsker å fullføre den kommende sesongen, selv om det måtte bety at sesongen må fullføres i 2021.

Tidligere denne uken møtte NFF både helsemyndighetene og Norges idrettsforbund (Nif). Der diskuterte de en mulig startdato, uten å komme frem til et nøyaktig tidspunkt.

– Vi har ikke en dato å komme må nå, men vi har startet et arbeid som vi håper skal ende opp med akkurat det, sa Bjerketvedt.

Allerede onsdag kommenterte helsemyndighetene dette møtet.

– Vi har en god og konstruktiv dialog med Nif og NFF og ønsker å jobbe tettere sammen. Vi har startet en prosess og et samarbeid for å se hvordan vi gradvis kan komme i gang igjen med idrettsaktivitet innen forsvarlige rammer og i henhold til smittevernbestemmelsene, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på den daglige pressekonferansen om virussituasjonen.