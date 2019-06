Molde – Ranheim 2–0

AKER STADION: Etter å ha blitt kastet inn mot Tromsø sist, var Alex Craninx klar for sin hjemmedebut i Eliteserien mot Ranheim søndag kveld. Treningskampen mot Kristiansund forrige helg ble ingen optimal oppladning for den belgiske sisteskansen, som da gjorde to blemmer som resulterte i baklengsmål.