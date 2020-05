Eliteserien kan starte opp igjen i sommer dersom regjeringen gir grønt lys, men tilskuere blir det tidligst til høsten. Kanskje ikke da en gang.

– Det eneste vi vet er at det ligger an til å være uten publikum når vi går i gang, sier Therese Rygg, leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann.