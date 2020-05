AaFK og de andre klubbene i toppfotballen har et håp om at det kan spikres en dato for seriestart i løpet av denne uka. Torsdag har regjeringen varslet at det vil komme mer rundt hva fotballen kan gjøre framover, der det er ønskelig å drive med kontakttrening igjen.

– Vi håper det kan komme gode nyheter på torsdag, for vi ser at ting begynner å gå i riktig retning. Det blir spennende å se hva vi får vite i løpet av denne uka, sier daglig leder Geir S. Vik i AaFK til Sunnmørsposten.