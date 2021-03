For fire måneder siden beholdt denne duoen makten på dramatisk vis. På vei ut av Fløya har Petter en oppfordring.

Petter Dahl er ikke styreleder i Fløya etter neste ukes årsmøte. Det har han selv tatt initiativ til.

BORTE: Petter Dahl og Linda Wilhelmsen etter årsmøtet 18. november i fjor da de beholdt makten i Fløya. Wilhelmsen har allerede forlatt, mens Petter Dahl ikke stiller til gjenvalg til nytt årsmøte neste uke. Foto: Tobias Stein Eilertsen

9 minutter siden

25. mars venter et nytt årsmøte i Fløya, få måneder etter det dramatiske årsmøtet 18. november i fjor, der det ble stilt et mistillitsforslag mot det sittende styret, som likevel beholdt makten med 53 mot 45 stemmer.

– Det blir litt tett mellom årsmøtene på grunn av covid-19, men foruten at vi gjennomfører det digital, blir det et mer eller mindre normalt årsmøte. Det er ingenting spesielt med dette årsmøtet her, sier styreleder Petter Dahl.