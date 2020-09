TIL og Fløya vil ha et lag i Toppserien allerede i 2022: – Det er det vi drømmer om

På Alfheim la TIL og Fløya frem planene for hvordan byen skal få et lag på øverste nivå på kvinnesiden.

Klokka 14.30 inviterte TIL og Fløya til pressekonferanse på Alfheim, der de stolt kunne presentere et nytt samarbeid mellom klubbene på kvinnesiden.

– Den korte versjonen er at noe vi har prøvd på flere anledninger. Det har vært møter med jevne mellomrom, der vi fire-fem år tilbake hadde møter om dette.

Vi har prøvd etter det også, men denne gangen har vi kommet så langt, og samtalene har vært så positive, at vi føler oss klare til å si at dette

skal bli noe av, innledet Stig Bjørklund på pressekonferansen.