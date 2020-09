Klepp tapte målfest på hjemmebane

Klepp scoret to, men det hjalp lite da LSK Kvinner scoret tre i søndagens møte på Klepp stadion.

12. sep. 2020 18:50 Sist oppdatert nå nettopp

Klepp - LSK Kvinner 2–3 (1–1)

KLEPP STADION: Igjen var hun sentral med en ny scoring, men heller ikke denne gangen holdt Elisabeth Terlands utligning før pause til poeng for Klepp. Et fyrverkeri av en fotballkamp, men igjen er null poeng fasiten for Klepp etter å ha tapt 2–3 mot LSK Kvinner lørdag ettermiddag.