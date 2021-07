Ukrainas kaptein har hatt et marerittår i England. Nå kan han sende dem ut av EM.

Andrij Jarmolenko har ikke lykkes godt i England de siste 12 månedene. Men for Ukraina har han vært en av lagets viktigste spillere i EM.

Andrij Jarmolenko har ledet Ukraina til kvartfinale i EM. Foto: ROBERT GHEMENT / Reuters

Fotballmesterskap er gjerne fulle av kontrastfylte historier. Vi har hatt spillere som er blant verdens største stjerner i egen klubb, men som har floppet fullstendig på de største landslagsscenene.

Andre ganger ser vi spillere som knapt har vært i form på flere år, som plutselig slår til for sitt land når det gjelder som mest.

I sommer er Andrij Jarmolenko blitt en slik spiller for Ukraina. Mannen med den giftige venstrefoten har funnet tilbake til sin beste form – akkurat i tide.

Men han hadde langt ifra en optimal oppladning mot mesterskapet.

Uforløst potensial?

Ifølge en kilde The Athletic har snakket med, skal Ukraina-trener Andrij Sjevtsjenko ha hatt en klar melding til Jarmolenko da vingen møtte til lagets treningsleir i Kharkiv før årets EM.

– Spiller du ikke i London? Nå må du minne alle om hvor god du er på landslaget.

Meldingen gjorde nok inntrykk på Jarmolenko, for om det er én mann han vil imponere, så er det nettopp Sjevtsjenko. Den tidligere storscoreren var hans store idol. Sjevtsjenko står uten likemann i historien om ukrainsk fotball etter oppløsningen av Sovjetunionen.

Men tilbake i 2006 begynte man å snakke om en 17-åring som «den neste Sjevtsjenko». Det var Jarmolenko. Han markerte seg tidlig som et stort talent. Snart begynte også utenlandske fotballfans, speidere og eksperter å legge merke til vingen med det gode venstrebeinet. Mange antok at han ville finne en stor utenlandsk klubb tidlig.

Men det tok tid. Han forlot ikke Dynamo Kiev før i 2017. Da var det imidlertid selveste Borussia Dortmund som tok kontakt. Forventningene til overgangen var store. Skader og varierende form førte til at han ble solgt til West Ham i Premier League. Der har melodien vært mye av det samme: Jarmolenko har vist tegn på hva han kan få til, men de samme problemene har ført til mindre og mindre spilletid.

Forrige sesong ble det stort sett bare innhopp og kun én scoring for The Hammers. I tillegg var han koronasyk i november. Det virker ikke utenkelig at West Ham vil kvitte seg med ham i sommer.

Derav Sjevtsjenkos melding i Kharkiv.

Andrij Sjevtsjenko er Ukrainas store fotballikon. Han har gitt Jarmolenko tillit. Foto: ROBERT GHEMENT / Reuters

Har vist seg frem i EM

Kontrastene blir derfor store når man ser hva Jarmolenko utretter for Ukraina i EM. Til tross for problemer på klubblaget, er 31-åring kaptein under sitt store idol.

Han startet veien til utligning i åpningskampen mot Nederland. Jarmolenko gikk på karakteristisk vis innover i banen og sendte ballen opp i vinkelen fra langt hold med venstrebeinet. Kampen endte med tap, men Ukrainas kaptein hadde gitt alle en påminner om hva han var kapabel til. På pressekonferansen etterpå takket de ukrainske journalistene ham for scoringen.

Han hadde gjort akkurat som Sjevtsjenko ba om.

Vingen fulgte opp med scoring og målgivende mot Nord-Makedonia, og han var i tillegg nest sist også på Oleksandr Zintsjenkos mål mot Sverige i åttendedelsfinalen.

Prestasjonene føyer seg inn i rekken av gode landslagsøyeblikk for Jarmolenkos del. Nå står han med 42 mål for Ukraina. Det er kun seks bak Sjevtsjenko.

En spesiell kamp

Lørdag er det kvartfinale mot England, landet der Jarmolenko mottar sine lønnsslipper. Engelskmennene er favoritter, mens Ukraina har mindre press på seg.

Lagkamerat Ruslan Malinovskyj forteller at Jarmolenko er ekstra motivert.

– I de siste kampene har han vist at han er en ekte kaptein. Han drar laget med seg. Han vil være klar og motivert mot England, for den kampen er ekstra spesiell for ham. Det er hans mulighet til å vise at han fortjener å spille i Premier League.

Avansement til semifinale vil ikke bare være gjevt for Ukraina og Jarmolenko. Det vil også bety at han har kommet lenger enn hva spilleren Sjevtsjenko noen gang gjorde med landet i et mesterskap.

Men for å klare det, må England slås.

