Denne overgangen har AaFK-treneren ventet på: – Han har akkurat det vi trenger

Kristoffer Ødemarksbakken er klar for AaFK på ei treårskontrakt. Han ligger an til å bli ei viktig brikke for Lars Arne Nilsen.

ENDELIG KLAR: Kristoffer Ødemarksbakken har vente utålmodig på et hotellrom før han fikk klarsignal til å komme på sin første AaFK-trening etter negativ koronatest. Foto: AaFK

Torsdag morgen kom den endelige bekreftelsen på at Kristoffer Ødemarksbakken (25) er klar for AaFK. Kantspilleren har skrevet under ei treårskontrakt, og hadde sin første trening på Color Line stadion torsdag formiddag.

– Kristoffer har akkurat det vi trenger i en kantspiller. Han har et stort reportear, kan gå i bakrom, scorer mål og har erfaring fra eliteserien og 1. divisjon, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.