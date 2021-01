Direkte: United slo tilbake etter marerittstart

Mål for Manchester United!

Nære for United! Innlegg fra Feranndes. Martial står helt alene og header den rett på Areola.

Loftus-Cheek med godt driv. Avleveringen er ikke like god. Der misbruker Fulham en stor overgangsmulighet!

Manchester United forsøker å presse høyt. Edinson Cavani er en sterk bidragsyter her.

Det skal nok Fernandes være glad for. Sånne sjanser må han score på.

Så nære for United! Pogba slår inn og Fernandes header fra kloss hold. Strålende redning av Areola.

Manchester United som prøver seg nå. Et innlegg havner til slutt hos Luke Shaw, som banker til. Blokkeres.

Vertene på farten nå. Først et farlig innlegg, deretter er Loftus-Cheek frempå. Rykker seg forbi og finner Lookman, som skyter, men godt reddet av De Gea.

