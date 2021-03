Bjarne Berntsen om stopp i lokalfotballen: Slik ville jeg utnyttet ventetiden

BAKGRUNN: Lokalfotballen er inne i en litt kritisk fase, men det finnes grep klubbene kan ta for å bruke tiden godt.

Aftenbladets lokalfotballekspert, Bjarne Berntsen, har et par klare råd til trenere og spillere i påvente av at lokalfotballen skal åpne igjen. Foto: Kristian Jacobsen

For de aller fleste steder i regionen har lokalfotballen og all annen breddeidrett en svært stor betydning for lokalsamfunnet. For mange unge gutter og jenter er tilknytningen til et lokalt idrettslag en viktig og avgjørende del av oppveksten.

Personlig er det ingen tvil om at mange år i fantastiske Figgjo IL har satt sine tydelige spor i livet mitt. Etter min mening er dette de typiske kjennetegnene for en vanlig breddeklubb i lokalfotballen: