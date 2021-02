«Vanskelig? Ja. Umulig? Nei»

OM FOTBALL: De sendte tyske Hoffenheim ut av Europa-cupen, så hvorfor skal ikke Molde klare det samme mot spanske Granada?

Erling Moe og hans Molde-spillere jublet etter at de hadde slått ut Hoffenheim i Europa Leagues åttendedelsfinale torsdag kveld. Foto: RALPH ORLOWSKI, REUTERS

11 minutter siden

Det var en stor prestasjon av romsdalingene å avansere fra Europa Leagues gruppespill før jul.

Det var en bragd å slå ut Bundesliga-klubben Hoffenheim over to kamper i den første utslagsrunden.

Nå trenger Molde en ny bragd mot spanske Granada for å avansere til Europa Leagues kvartfinaler.

Vanskelig? Ja.

Umulig? Nei.

Men Molde trenger ikke noe mirakel mot Granada. De trenger to veldig gode prestasjoner i kampene som spilles 11. og 18. mars.

Fakta 1/8-delsfinalene i Europa League Ajax (Nederland) – Young Boys (Sveits), Dynamo Kiev (Ukraina) – Villarreal (Spania), Roma (Italia) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina). Olympiakos (Hellas) – Arsenal (England), Dinamo Zagreb (Kroatia) – Tottenham (England), Manchester United (England) – Milan (Italia), Slavia Praha (Tsjekkia) – Rangers (Skottland), Granada (Spania) – Molde (Norge) Vis mer

Slo ut Napoli

Granada er et godt spansk La Liga-lag som nok ikke er veldig kjent for det brede norske fotballpublikum.

Men det er jo en grunn til at laget fra den sørlige delen av Spania spiller i Europa League. I forrige runde slo de ut Napoli, av mange sett på som outsider til å vinne hele turneringen.

Granada ble nummer syv i La Liga forrige sesong, med like mange poeng som et lag nordmenn nok fulgte mer med på den sesongen: Martin Ødegaards Real Sociedad.

Granada hadde en god første halvdel av denne sesongen, men det har raknet litt etter nyttår.

Målene renner inn bakover, de har to baklengsmål i gjennomsnitt i de ni seriekampene som er spilt etter nyttår.

Granada har også sluttet å vinne fotballkamper. To av ni seriekamper er vunnet i 2021.

Granada er ikke vant til å spille i Europa. Å delta i mange turneringer betyr langt større belastning for troppen. Den belastningen er forsterket denne sesongen med et tettere kampprogram som følge av koronapandemien.

15 kamper har klubben spilt på snaut åtte uker. Det er mye, kanskje for mye for Granada, og det er kanskje ikke så rart at troppen er litt på tannkjøttet nå.

Eirik Ulland Andersen scoret begge målene i 2-0-seieren mot Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach, AP/NTB

Molde er bedre rustet

Før Molde møtte Bundesliga-klubben Hoffenheim i forrige runde, ble det påpekt at tyskerne var i sesong – mens Molde overhodet ikke var i sesong.

Nå har Molde fått to tøffe kamper mot et godt tysk lag. De er derfor bedre rustet før møtet med Granada.

Nå får de også et par ekstra uker med trening på spansk jord før det første møtet, borte mot Granada 11. mars. Hva som skjer med returkampen, som i utgangspunktet skal spilles på kunstgress i Molde, er for tidlig å si slik verden er i dag. Det kan jo være at innreiserestriksjonene for idrettsutøvere er endret i løpet av tre uker.

En hustrig kveld på Nordvestlandet 18. mars er kanskje ikke det Granada-spillerne drømmer mest om.

Tiden vil vise hva som skjer med den kampen.

Granada imponerte stort med å slå ut råsterke Napoli i sin 16. delsfinale. Foto: CIRO DE LUCA / REUTERS

Fortjent eller ufortjent?

Men det som har skjedd til nå i Europa League, har uansett vært en fantastisk opplevelse for fjorårets sølvvinnere i eliteserien.

De lærde strides om det var fortjent eller ufortjent at Molde slo Hoffenheim over to kamper. Hoffenheim hadde ballen mest og flest avslutninger på mål, men det var Molde som scoret flest.

Og det er tross alt det fotball handler om.

Så hvor stor er sjansen for at Molde skal slå Granada og kvalifisere seg for en kvartfinale i Europa League? Omtrent like store sjanse som de hadde mot Hoffenheim.

Kanskje den er nærmere 30 prosent? De fleste i Molde ville tatt den om de ble spurt i høst.

Det er alltid et håp

Det er litt fristende å trekke inn Jim Carrey-figuren Lloyd Christmas, da han i kultkomedien «Dum, dummere» spør vakre Mary Swanson om han har noen sjanse på henne.

– Neeeei, nøler hun.

– Men er sjansen én av en million?, fortsetter Lloyd Christmas.

– Kanskje, svarer Swanson og drar litt på svaret.

– Så, det betyr at det er en sjanse!, jubler Carrey-figuren.

Det er altså alltid et håp.