Han har vært Moldes nummer 9 i 14 sesonger. Hans siste børskarakter er selvskreven

Mattias Moström takket av mot Sarpsborg 08. Og for en avslutning det ble.

Mattias Moström mottok hyllest av lagkameratene både før, under og etter kampen. Her løftes han av Leke James etter å ha avsluttet Molde-karrieren med scoring. Svein Ove Ekornesvåg

33 minutter siden

AKER STADION: Forestillinga Molde-spillerne leverte i sesongens siste hjemmekamp hadde virkelig fortjent et fullsatt stadion. Før sølvet ble utdelt viste flere av spillerne at vi absolutt kan ha forhåpninger om en medalje av edlere valør i 2021. Mattias Moström fikk den avskjeden han fortjente, og topper også børsen etter 14 års innsats for klubben.

Her er vår vurdering av MFK-spillernes innsats mot Sarpsborg: