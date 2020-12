Gigantoppgjør i Champions League: Barcelona møter PSG

Messi møter Neymar når PSG og Barcelona møtes i åttendelsfinalen i Champions League, mens Alexander Sørloth og hans RB Leipzig møter Liverpool.

MØTES IGJEN: Lionel Messis Barcelona og Neymars PSG møtes i åttendelsfinalen i Champions League. Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

14. des. 2020 12:20 Sist oppdatert 14 minutter siden

Mandag ble det klart hvem som møter hverandre i åttendelsfinalen i Champions League. Forutsetningene var enkle: Gruppevinnere mot gruppetoere (men ikke fra samme gruppe som i gruppespillet), og for gruppevinnerne var det spesielt lag som Barcelona og Atlético Madrid mange fryktet å møte.

Det slapp Real Madrid å tenke på ettersom lag fra samme land ikke kan trekkes mot hverandre.

Slik ser hele trekningen ut. Foto: Sofascore

Kampen som utvilsomt skiller seg ut er oppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Barcelona, hvor franskmennene kan få revansj for oppgjøret i 2017. Den gang vant PSG 4–0 hjemme i Frankrike, men ble slått ut etter at Barcelona vant utrolige 6–1 i returoppgjøret.

Den gang spilte Neymar en nøkkelrolle i snuoperasjonen med to mål og målgivende pasning til det avgjørende målet, fem minutter på overtid. Brasilianeren utgjorde en supertrio sammen med Luis Suárez og Lionel Messi. Etter sesongen gikk brasilianeren til PSG, hvor han sammen med Kylian Mbappé har vært den store stjernen. Suárez gikk til Atlético Madrid i sommer og Messi er følgelig det eneste gjenværende medlemmet av trioen «MSN» i Barcelona.

Som PSG-spiller har aldri Neymar spilt mot Barcelona, men det er ikke sikkert at Neymar vil være klar til å spille de to kampene etter at han måtte ut på båre i søndagens kamp i Ligue 1:

MØTER SEVILLA: Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund møter Sevilla i åttendelsfinalen. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Tre lag med norske spillere er videre til åttendelsfinalen, og det er nok Borussia Dortmund som er mest fornøyd med trekningen. Laget til Erling Braut Haaland, som er delt toppscorer i Champions League etter gruppespillet, møter spanske Sevilla.

Alexander Sørloth og lagkameratene i RB Leipzig sendte ut Manchester United fra gruppespillet etter en dramatisk seier i siste runde, og det blir mer engelsk motstand for tyskerne. I åttendelsfinalen skal de spille mot Liverpool.

Martin Ødegaards Real Madrid kom seg videre som gruppevinner etter seier i siste runde og møter Atalanta i åttendelsfinalen.

Hele trekningen:

Manchester City – Borussia Mönchengladbach

Lazio – Bayern München

Chelsea – Atlético Madrid

Liverpool – RB Leipzig

Juventus – Porto

Paris Saint-Germain – Barcelona

Borussia Dortmund – Sevilla

Real Madrid – Atalanta

Første kamp i åttendelsfinalen spilles 16., 17., 23., og 24. februar, mens returkampen spilles 9., 10., 16., og 17. mars.