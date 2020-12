Bekrefter at ny spiller er ferdig i AaFK

Gudmund Kongshavn blir ikke å finne i AaFK neste år.

Fire spillere er bekreftet ferdige i AaFK. Jan Kåre Ness, NTB

7 minutter siden

Mandag denne uka skrev Sunnmørsposten at Ben Karamoko (25) og Sigurd Tafjord (23) ikke kom til å fortsette i AaFK til neste sesong. Fra før av hadde Ståle Stålinho Sæthre (27) takket for seg i et Facebook-innlegg i forrige uke.

Også Gudmund Kongshavn (29) har utgående kontrakt, og sportssjef Bjørn Erik Melland antydet at det kom ei avklaring rundt hans framtid denne uka. Nå bekrefter AaFK på sin hjemmeside av keeperen er ferdig i klubben etter sesongen.