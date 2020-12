Müller reddet Bayern igjen - beholdt ledelsen i Bundesliga

(Bayern München – RB Leipzig 3–3) Kun én gang siden 7. desember i fjor hadde Bayern München tapt en fotballkamp før de møtte RB Leipzig lørdag kveld. Der ble de sterkt utfordret, men to scoringer fra Thomas Müller reddet uavgjort for «uslåelige» Bayern.

TO MÅL: Thomas Müller var glad etter å ha satt inn 3–3. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL

Bayern München har nå spilt 48 kamper siden de tapte mot Borussia Mönchengladbach på samme tid i fjor. Siden den gang har de vunnet 43 kamper, spilt uavgjort i fire ganger og kun tapt én gang.

Den siste uken har sene utligninger fra Thomas Müller resultert i uavgjort både borte mot Atlético Madrid og i kveldens kamp mot RB Leipzig.

Med uavgjort beholdt de også tabelltoppen i Bundesligaen, to poeng foran Leipzig på andreplass.

RB Leipzig hadde gått 360 minutter uten å score mot Bayern München på Allianz Arena siden opprykket i 2016, men lørdag bød de virkelig Bayern München opp til dans.

Alexander Sørloth ble henvist til benken fra start og Julian Nagelsmanns mannskap startet uten en ren spiss mot de regjerende ligamesterne.

Fryktløs gikk de til oppgaven, og det aggressive presset førte til at de kom seg til flere store muligheter de første minuttene.

Derfor var det helt fortjent da Christopher Nkunku sendte Leipzig i ledelsen etter en mønsterkontring 18 minutter ut i toppkampen.

PÅ RUMPEN: Christopher Nkunku runder Manuel Neuer og setter inn 1–0 til RB Leipzig. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL

Bayern kom seg mer med i kampen etter hvert. Den 17 år gamle innbytteren Jamal Musiala utlignet etter en halvtime og fem minutter senere sendte Thomas Müller hjemmelaget i ledelsen etter nok et strålende angrep.

Leipzig svarte umiddelbart. Ett minutt senere stod det 2–2 etter at Justin Kluivert sendte ballen forbi Manuel Neuer fra ti meter.

Det var kun spilt tre minutter av andre omgang da Leipzig igjen tok ledelsen. Emil Forsberg var mutters alene foran mål og headet enkelt inn ledermålet fra seks meters hold.

Utover i andre omgang falt tempoet i kampen, men Thomas Müller var ikke vond å be da han fikk muligheten fra fem meter. Tyskeren headet inn 3–3 etter 75 minutter. Det gjorde at Alexander Sørloth kom inn for gjestene, men nordmannen klarte ikke å markere seg i løpet av de siste kvarteret.

TOK LEDELSEN IGJEN: Emil Forsberg headet inn Leipzigs tredje mål like etter pause. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

På tilnærmet samme tid i fjor, 7. desember, lå Bayern München nede på en syvendeplass i Bundesligaen og hadde tapt sine to siste kamper i den tyske ligaen.

Hansi Flick var da i prosessen med å få skikk på det tyske storlaget etter å ha tatt over for Nico Kovac i starten av november, og Flick fikk etter hvert virkelig sving over Bayern. Siden tapet borte mot Borussia Mönchengladbach 7. desember gikk laget ubeseiret gjennom resten av Bundesliga-sesong: 19 seirer og én uavgjort. Med ble det også ligagull for Bayern, som også vant samtlige kamper i Champions League og i den tyske cupen på vei mot ytterligere to trofeer.

Også 2020/2021-sesongen har de tyske mesterne startet på glimrende vis, med seier i den tyske supercupen, den europeiske supercupen og avansement i Champions League. Riktignok ble det et sjokktap, 4–1 borte mot Hoffenheim tidlig i Bundesliga-sesongen, men de har igjen spilt seg til topp.

Oppgaven var dermed stor for RB Leipzig, som kun hadde vunnet på ett av ti forsøk mot Bayern etter opprykket for fire år siden. De hadde heller aldri scoret mål mot Bayern på Allianz Arena før kveldens, med tre tap og én uavgjort på fire kamper.

Vårens 0–0-kamp var imidlertid den eneste kampen Bayern ikke vant etter nyttår på vei mot Bundesliga-tittelen i sommer, og Leipzig gikk fryktløst ut i lørdagens kamp.

Det resulterte i at de ledet både 1–0 og 3–2 underveis i kampen, men Bayern vartet også opp med noen mønsternangrep, som førte til at det endte 3–3 i München.