Steinar Nilsen og Maradona bar begge kapteinsbindet i Napoli: – En evig legende

Steinar Nilsen var Napoli-spiller i 3,5 år. Allerede første dag han var i klubben, merket han legendestatusen til Diego Armando Maradona.

21 ÅR SIDEN: VG besøkte Steinar Nilsen i Napoli i 1999. På veggen er det et bilde av Diego Maradona med det italienske supercuptrofeet. Bjørn Steinar Delebekk, VG

26. nov. 2020 13:32 Sist oppdatert 17 minutter siden

Onsdag ettermiddag ble det kjent at den argentinske legenden av en fotballspiller er død, kun 60 år gammel.

– Jeg satt nede hos min mor med en kaffekopp i hånden da jeg fikk meldingen. Jeg ble bare stille. Du blir ettertenksom i et sånt øyeblikk. Maradona var tydelig en plaget mann de siste årene, med både fysiske og psykiske utfordringer. I media, både i går og i dag, fremkommer det at han ikke har hatt det bra. Det er forferdelig trist at en sånn mann, med alt han har oppnådd i livet, går bort på den måten han gjør – kun 60 år gammel. Forferdelig trasig, sier Nilsen til iTromsø.