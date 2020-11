Arsenal-stjerner testet positivt for korona - kan gå glipp av Molde-kamp

To Arsenal-spillere er satt i isolasjon.

Mohamed Elneny har testet positivt for korona. Paul Ellis / AP AFP

Både Mohamed Elneny og Sead Kolasinac har testet positivt for koronaviruset i løpet av de siste dagene. Flere engelske medier, blant annet The Guardian, skriver at Arsenal-duoen nå trolig må stå over Europa League-kampen mot Molde i neste uke.

Begge fikk spilletid da Arsenal slo Molde 4–1 på Emirates for to uker siden. De har fått påvist smitten i forbindelse med landslagsoppdrag for henholdsvis Egypt og Bosnia-Hercegovina.