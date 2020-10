Direkte: Følg cupkampen mellom Vålerenga og Klepp

Frispark til Vålerenga etter at Spidse får litt for tøff behandling. Skal slå inn her.

Frispark til Vålerenga etter at Spidse får litt for tøff behandling. Skal slå inn her.

Jensen får en kjempemulighet til å sette inn sitt andre mål for dagen, men sleiver skuddforsøket langt til side for mål.

Jensen får en kjempemulighet til å sette inn sitt andre mål for dagen, men sleiver skuddforsøket langt til side for mål.

Terland ser etter Jensen på løp inn bak Vålerengas back, men har ikke nok følsomhet i avleveringen. Ingen tvil om at Klepp har kommet best i gang i 2. omgang.

Terland ser etter Jensen på løp inn bak Vålerengas back, men har ikke nok følsomhet i avleveringen. Ingen tvil om at Klepp har kommet best i gang i 2. omgang.

Både vertene Klepp og Vålerenga gjør fire endringer på lagene sine fra forrige kamp. For Oslo-laget får blant annet Rikke Nygaard, hentet fra Arna-Bjørnar for bare to uker siden, sin debut fra start.

Både vertene Klepp og Vålerenga gjør fire endringer på lagene sine fra forrige kamp. For Oslo-laget får blant annet Rikke Nygaard, hentet fra Arna-Bjørnar for bare to uker siden, sin debut fra start.

Vålerenga har trukket det lengste strået og vunnet begge Toppserie-kampene mot Klepp i år, men ga sistnevnte skikkelig juling for bare halvannen uke siden. Da ble Klepp slått hele 7-0 på Intility Arena. Dét resultatet skrev seg attpåtil inn i historiebøkene til Vålerenga, som klubbens største seier noensinne! Det bør med andre ord ikke stå på revansjelysten for Klepps del..

Vålerenga har trukket det lengste strået og vunnet begge Toppserie-kampene mot Klepp i år, men ga sistnevnte skikkelig juling for bare halvannen uke siden. Da ble Klepp slått hele 7-0 på Intility Arena. Dét resultatet skrev seg attpåtil inn i historiebøkene til Vålerenga, som klubbens største seier noensinne! Det bør med andre ord ikke stå på revansjelysten for Klepps del..

DEL