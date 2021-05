Landslaget får karanteneunntak – fikk ja fra Abid Raja i tolvte time

26. mai 2021 11:44 Sist oppdatert nå nettopp

Det norske herrelandslaget møter Luxembourg og Hellas i neste uke. Inn mot samlingen har det vært stor usikkerhet.

Innreiseregler kunne nemlig hindret landslagssjef Ståle Solbakken i å ta ut spillere basert i Norge. For hadde spillerne måttet følge vanlige karanteneregler, hadde ikke klubbene latt dem reise.

På pressekonferansen 11.30 kom imidlertid en ny vending. Seks spillere fra Eliteserien er med, deriblant debutantene Aron Dønnum og Fredrik Bjørkan.

– De er med fordi de har fortjent det, og fordi jeg og Klaveness har hatt god dialog med Abid Raja for 30 minutter siden, sier Solbakken.

Dermed får landslaget et unntak fra ordinære karanteneregler. Det innebærer blant annet at spillerne må følge et svært strengt testregime etter hjemreise.

Det ble gjort endringer i tolvte time. Solbakken hadde egentlig tenkt til å ta ut et lag uten spillere fra Eliteserien. Så kom kontrabeskjeden fra departementet.

Troppen ser slik ut:

Målvakter:

André Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (FC København), Per Kristian Bråtveit (Groningen).

Forsvar:

Kristoffer Ajer (Celtic), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Birger Meling (Nimes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Ural).

Midtbane:

Fredrik Aursnes (Rosenborg), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Aron Dønnum (Vålerenga), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Martin Ødegaard (Arsenal).

Angrep:

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Kristian Thorstvedt (Genk).