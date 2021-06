Vålerenga slapp med skrekken – topplagene innfrir i Toppserien

KOLBOTN (VG) (Kolbotn-Vålerenga 1–2) De forhåndstippede topplagene innfrir i Toppserien. Regjerende mester Vålerenga lå riktignok under mot Kolbotn – men snudde til seier takket være to mål av Dejana Stefanovic (23).

VIF-MÅL! Dejana Stefanovic blir hyllet av lagvenninnene etter scoring mot Kolbotn. Foto: Annika Byrde

5. juni 2021 16:58 Sist oppdatert nå nettopp

Det ser ut til at fire lag blir stående med full pott etter tre serierunder: Vålerenga, Rosenborg, LSK Kvinner og Sandviken (deres kamp mot Stabæk pågår fortsatt).

– Veldig positivt. Vi kom hit med en innstilling om at vi skulle ta tre poeng. Jeg synes vi klarer å vri kampen veldig fort og effektivt i andre omgang, og utnytte de sjansene vi får, sier Vålerengas Celin Bizet Ildhusøy til VG.

– Det blir interessant i år. Sandviken, Rosenborg og LSK har gode lag. Det blir interessante dueller. Vi tar kamp for kamp, men jeg tror vi har kvaliteten til å gjøre det samme som i fjor, sier Stefanovic.

«Det samme som i fjor» er altså å bli ligamester.

På Sofiemyr var vertene Kolbotn overraskende i ledelsen ved pause. Dommeren blåste straffespark etter en duell mellom Catherine Joan Bott og Julie Elise Hoff Klæboe. Ingrid Kvernvolden var sikker fra krittmerket.

Men i løpet av bare fire minutter i 2. omgang hadde Vålerenga snudd det. Først ble Bizet Ildhusøy tatt, og Dejana Stefanovic satte inn 1–1 på straffe.

Så maktet ikke Kolbotn å klarere et frispark fra Janni Thomsen. Ballen ble liggende rett foran Stefanovic, som ikke takket nei til å score.

For riktig å understreke at det var det serbiske fyrverkeriet det skulle handle om denne lørdagen, så pådro hun seg gult kort like etterpå.

Rosenborg vant greit over Arna-Bjørnar i Bergen. Lisa-Marie Karlseng Utland sørget for RBK-ledelse ved pause, og Julie Blakstad økte til 2–0 rett etter hvilen. Det betyr at Arna-Bjørnar fortsatt står med null poeng.

LSK Kvinner står også med tre strake seirer så langt. Også de tok en sterk borteseier på Vestlandet. Avaldsnes ble slått 3–2. Sophie Román Haug besørget to mål for LSK, mens Camilla Linberg hadde ett. Anna Langås Jøsendal signerte to mål for Avaldsnes, som også er poengløse så langt.

Rundens flotteste mål ble scoret på Vestlandet:

Sandviken tok ledelsen i Bærum. Men Elisabeth Terlands ledermål ble utlignet av Stabæks Live Aandal etter en drøy halvtime. Så ble det 2–1 til Sandviken ved Vilde Hasund. Den kampen pågår fortsatt.

Lyn tok en viktig seier over Klepp.

– Det er en del lag i Toppserien som har blitt ganske mye bedre, sier Bizet Ildhusøy.