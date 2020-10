TIL-talent ferdig i klubben – fikk beskjeden i dag

Sigurd Grønli (20) har spilt sin siste kamp for TIL.

26. okt. 2020 15:22 Sist oppdatert 12 minutter siden

Mandag fikk Sigurd Grønli beskjed om at han ikke får ny avtale med klubben.

– Jeg får ikke ny kontrakt i TIL. Jeg pratet med Gaute (Helstrup) i dag. Det var snakk om at jeg skulle operere etter sesongen, men så sa han det var bedre for meg å få gjort dert med engang for min egen utvikling, slik at jeg er klar til ny oppkjøring neste år. De sa de trodde det var best for meg å ta fart en ny plass der jeg får spille, sier Sigurd Grønli til iTromsø.